Українець Омельчук став світовим рекордсменом з кульової стрільби

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Олег Омельчук. Фото issf-sports.org

Олег переміг з рекордом у Мюнхені

Досвідчений український стрілок Олег Омельчук на етапі Кубка світу у Мюнхені побив світовий рекорд зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Омельчук вже на першому етапі позначив свою націленість на золото, набравши 102,5 бала.

Отримана перевага дозволила українцеві розкріпачитися, що призвело Олега до подвійного успіху.

Омельчук на шляху до світового рекорду дозволив собі тільки чотири постріли менше 10 балів. Цього виявилося достатньо, щоб і виграти етап у Мюнхені, і на 1,3 бала поліпшити світовий рекорд.

Результати фіналу:

У лютому поточного року Омельчук у складі збірної України став чемпіоном Європи зі стрільби з пістолета.

Останню перемогу на етапах Кубка світу український стрілець відсвяткував у червні минулого року, перемігши у Габалі у стрільбі з малокаліберного пістолета з 50-метрової дистанції.

Джерело: sportarena.com