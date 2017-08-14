Українець оновив свій же ветеранський світовий рекорд зі стрибків у висоту

Олег Федорко вдало виступив на відкритому чемпіонаті Білорусі

Українець Олег Федорко встановив світовий рекорд у приміщенні серед ветеранів зі стрибків у висоту у віковій категорії М60. На відкритому чемпіонаті Республіки Білорусь з легкої атлетики Федорко переміг з результатом 1,76 м, тим самим поліпшивши своє ж досягнення минулого року, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.



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Олег Федорко. Фото ФЛАУ

Олег Федорко вдало виступив на відкритому чемпіонаті Білорусі

Українець Олег Федорко встановив світовий рекорд у приміщенні серед ветеранів зі стрибків у висоту у віковій категорії М60.

На відкритому чемпіонаті Республіки Білорусь з легкої атлетики Федорко переміг з результатом 1,76 м, тим самим поліпшивши своє ж досягнення минулого року, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

«Місяць тому, у Києві, поліпшив своє світове досягнення ще на один сантиметр – 1,75. Дуже задоволений тим, що зараз стрибнув ще на сантиметр вище», - сказав він.

Участь у змаганнях брали й інші українці. Віктор Шеремет переміг зі спортивної ходьби на 3000 метрів у віковій категорії М65 (17:04.32). Іван Пушкін став єдиним учасником на цій дистанції у віковій категорії М80. Його переможний час – 20:58.37 хв.

Микола Зарицький був першим з бігу на 60 метрів у категорії М60 (8.89 с) і, ставши єдиним учасником у змаганнях зі стрибків у довжину серед атлетів свого віку, показав у секторі 3.47 м.

У змаганнях з бігу на 60 метрів серед жінок у віковій категорії 50+ єдиною учасницею була Валентина Крепкіна. Її переможний час – 9.13 с. Крепкіна також була найкращою зі стрибків у довжину (4.48 м).

Катерина Шведова перемогла з бігу на 60 метрів у категорії 70+ (11.90 с) і стала єдиною, хто у цій категорії змагався зі штовхання ядра (7.64 м). У секторі для стрибків у висоту вона стала другою (0.95 м).

Світлана Сорочук перемогла зі штовхання ядра у віковій категорії 50+ (13.37 м).

Дистанцію 400 метрів у віковій категорії М55 найшвидше подолав Василь Лашкул (1:10.27), а на 800-метрівці він був другим (2:30.80).

Олександр Волкотруб (М65) переміг зі стрибків у довжину (3.54 м) і фінішував третім з бігу на 60 метрів (9.38 с) і на 200 метрів (33.33 с).

Віктор Данилевич (М55) посів другі місця з бігу на 200 м (31.91 с) і стрибків у довжину (4.09 м).