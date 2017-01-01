Українець переміг на міжнародному фестивалі зі скелелазіння у Греції

Євгену Кривошейцеву не було рівних на маршрутах поблизу Леонідіо

Євген Кривошейцев, багаторазовий чемпіон світу та призер Кубків світу зі скелелазіння та льодолазіння, здобув значну перемогу у міжнародному скелелазному фестивалі Leonidio climbing festival 2017, який відбувався на скельних масивах поблизу Леонідіо (Греція). Протягом трьох змагальних днів 48-річний Євген у стилі он-сайт (з першої спроби) проліз



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Євген Кривошейцев

Євгену Кривошейцеву не було рівних на маршрутах поблизу Леонідіо

Євген Кривошейцев, багаторазовий чемпіон світу та призер Кубків світу зі скелелазіння та льодолазіння, здобув значну перемогу у міжнародному скелелазному фестивалі Leonidio climbing festival 2017, який відбувався на скельних масивах поблизу Леонідіо (Греція).

Протягом трьох змагальних днів 48-річний Євген у стилі он-сайт (з першої спроби) проліз більше 80 маршрутів різних категорій складності (від легких до 8а+), інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Сумарна довжина маршрутів склала 2 714 м, неймовірний результат, який і забезпечив перемогу у фестивалі.

Формат фестивалю передбачав набір довжини маршрутів незалежно від категорії складності.

Попри можливість обирати легкі маршрути, Євген не шукав легких шляхів і здобув свій результат, у тому числі, і на складних маршрутах 7 і 8 категорії складності.

Леонідіо – відносно новий скелелазний район у Греції, який перетягує на себе звання мекки скелелазіння у Греції та Середземномор'ї. Налічує кілька десятків секторів і більше 2500 маршрутів від 5а до 9а категорії складності. Довжина маршрутів від 18 до 52 м.