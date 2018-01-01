Українець Постол проведе чемпіонський бій у незвичному для боксу місці

Бій Віктора з Прогрейсом відбудеться у поселенні золотошукачів

Поєдинок за титул «тимчасового» чемпіона світу WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) між українцем Віктором Постолом (29-1, 12 КО) й американцем Реджисом Прогрейсом (20-0, 17 КО) 9 березня відбудеться у незвичайному для подій такого масштабу місці. Напередодні було оголошено, що бій прийме готельно-розважальний комплекс Deadwood



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Прогрейс і Постол

Бій Віктора з Прогрейсом відбудеться у поселенні золотошукачів

Поєдинок за титул «тимчасового» чемпіона світу WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) між українцем Віктором Постолом (29-1, 12 КО) й американцем Реджисом Прогрейсом (20-0, 17 КО) 9 березня відбудеться у незвичайному для подій такого масштабу місці.

Напередодні було оголошено, що бій прийме готельно-розважальний комплекс Deadwood Mountain Grand в історичному поселенні Дедвуд (штат Південна Дакота) з населенням трохи більше 1000 чоловік (на початок 2010-х).

Це поселення має статус історичного, зберігши автентичну архітектуру часів «золотої лихоманки».

У межах цього ж вечора Іван Баранчик та Ентоні Їгіт визначать офіційного претендента на титул чемпіона світу IBF у цій же категорії до 63,5 кг.

Переможець бою Постол – Прогрейс отримає невідкладну можливість поборотися за нині вакантний повноцінний світовий титул, володаря якого 17 березня визначать Хосе Карлос Рамірес (21-0, 16 КО) й Амір Імам (21-1, 18 КО).

Нагадаємо, про те, що Постол битиметься за тимчасовий чемпіонський титул WBC, стало відомо ще у листопаді 2017 року.

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Джерело: vringe.com