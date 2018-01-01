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    Українець потрапив до призерів шахового фестивалю в Нідерландах

    Загалом у даній програмі турніру виступили 14 спортсменів
    Закінчився традиційний шаховий фестиваль Tata Steel Chess, проходив на території Нідерландів, на якому нагороду виборов український гросмейстер Антон Коробов. Про це повідомляє прес-служба Федерації шахів України. Цього року у головному, Masters-турнірі, не було жодного представника України. Втім, у Tata Steel Challengers друге місце із 8 очками
    • Сьогодні, 08:03
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    Антон Коробов. Фото:&nbsp;<span class="irc_ho" dir="ltr">Chess-News.ru</span>
    Антон Коробов. Фото: Chess-News.ru

    Загалом у даній програмі турніру виступили 14 спортсменів

    Закінчився традиційний шаховий фестиваль Tata Steel Chess, проходив на території Нідерландів, на якому нагороду виборов український гросмейстер Антон Коробов.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації шахів України.

    Цього року у головному, Masters-турнірі, не було жодного представника України.

    Втім, у Tata Steel Challengers друге місце із 8 очками з 13 можливих посів українець Коробов, який поступився одним очком переможцю з Індії Сантошу Відіту.

    Загалом у даній програмі турніру виступили 14 спортсменів.

    Примітно, що переможцем головного турніру став господар змагань Аніш Гірі, який набрав 9 очок, стільки ж, як і датчанин Магнус Карлсен.

    Нагадаємо, що Коробов фінішував другим на Інтелектуальних іграх у Китаї.

    шахи
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