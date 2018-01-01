Українець потрапив до призерів шахового фестивалю в Нідерландах
- Сьогодні, 08:03
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Загалом у даній програмі турніру виступили 14 спортсменів
Закінчився традиційний шаховий фестиваль Tata Steel Chess, проходив на території Нідерландів, на якому нагороду виборов український гросмейстер Антон Коробов.
Про це повідомляє прес-служба Федерації шахів України.
Цього року у головному, Masters-турнірі, не було жодного представника України.
Втім, у Tata Steel Challengers друге місце із 8 очками з 13 можливих посів українець Коробов, який поступився одним очком переможцю з Індії Сантошу Відіту.
Загалом у даній програмі турніру виступили 14 спортсменів.
Примітно, що переможцем головного турніру став господар змагань Аніш Гірі, який набрав 9 очок, стільки ж, як і датчанин Магнус Карлсен.
Нагадаємо, що Коробов фінішував другим на Інтелектуальних іграх у Китаї.