Українець потрапив до призерів шахового фестивалю в Нідерландах

Загалом у даній програмі турніру виступили 14 спортсменів

Закінчився традиційний шаховий фестиваль Tata Steel Chess, проходив на території Нідерландів, на якому нагороду виборов український гросмейстер Антон Коробов. Про це повідомляє прес-служба Федерації шахів України. Цього року у головному, Masters-турнірі, не було жодного представника України. Втім, у Tata Steel Challengers друге місце із 8 очками



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Антон Коробов. Фото: Chess-News.ru

Загалом у даній програмі турніру виступили 14 спортсменів

Закінчився традиційний шаховий фестиваль Tata Steel Chess, проходив на території Нідерландів, на якому нагороду виборов український гросмейстер Антон Коробов.

Про це повідомляє прес-служба Федерації шахів України.

Цього року у головному, Masters-турнірі, не було жодного представника України.

Втім, у Tata Steel Challengers друге місце із 8 очками з 13 можливих посів українець Коробов, який поступився одним очком переможцю з Індії Сантошу Відіту.

Загалом у даній програмі турніру виступили 14 спортсменів.

Примітно, що переможцем головного турніру став господар змагань Аніш Гірі, який набрав 9 очок, стільки ж, як і датчанин Магнус Карлсен.

Нагадаємо, що Коробов фінішував другим на Інтелектуальних іграх у Китаї.