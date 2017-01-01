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    Українець Рибалка забив гол за «Сівасспор» в матчі з «Бешикташем» (відео)

    Для українця цей м'яч став першим у футболці «Сівасспора»
    Півзахисник «Динамо» Сергій Рибалка, який виступає на правах оренди за «Сівасспор», забив гол в матчі 17-го туру Суперліги проти «Бешикташа». Рибалка вийшов в старті «Сівасспора» на матч проти чемпіона, і вже на 5-й хвилині був точний на добиванні після удару здалеку. Для українця цей м'яч став
    • Сьогодні, 17:08
    • Розсилка
    Сергій Рибалка
    Сергій Рибалка

    Для українця цей м'яч став першим у футболці «Сівасспора»

    Півзахисник «Динамо» Сергій Рибалка, який виступає на правах оренди за «Сівасспор», забив гол в матчі 17-го туру Суперліги проти «Бешикташа».

    Рибалка вийшов в старті «Сівасспора» на матч проти чемпіона, і вже на 5-й хвилині був точний на добиванні після удару здалеку.

    Для українця цей м'яч став першим у футболці «Сівасспора» - досі він провів за команду 14 матчів (11 - в старті) в чемпіонаті, відзначившись трьома гольовими передачами.

    Нагадаємо, что оскільки права викуп контракту Рибалки у турків немає, вже наступного літа він повернеться в розташування «Динамо», з яким у нього контракт до кінця 2018-го.

    Нагадаємо, що оскільки права викупу контракту Рибалки у турків немає, вже наступного літа він повернеться в розташування «Динамо», з яким у нього контракт до кінця 2018-го.

    Джерело: sportarena.com

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