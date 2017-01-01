Українець Рибалка забив гол за «Сівасспор» в матчі з «Бешикташем» (відео)

Для українця цей м'яч став першим у футболці «Сівасспора»

Півзахисник «Динамо» Сергій Рибалка, який виступає на правах оренди за «Сівасспор», забив гол в матчі 17-го туру Суперліги проти «Бешикташа». Рибалка вийшов в старті «Сівасспора» на матч проти чемпіона, і вже на 5-й хвилині був точний на добиванні після удару здалеку. Для українця цей м'яч став



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Рибалка

Для українця цей м'яч став першим у футболці «Сівасспора»

Півзахисник «Динамо» Сергій Рибалка, який виступає на правах оренди за «Сівасспор», забив гол в матчі 17-го туру Суперліги проти «Бешикташа».

Рибалка вийшов в старті «Сівасспора» на матч проти чемпіона, і вже на 5-й хвилині був точний на добиванні після удару здалеку.

Для українця цей м'яч став першим у футболці «Сівасспора» - досі він провів за команду 14 матчів (11 - в старті) в чемпіонаті, відзначившись трьома гольовими передачами.

Нагадаємо, что оскільки права викуп контракту Рибалки у турків немає, вже наступного літа він повернеться в розташування «Динамо», з яким у нього контракт до кінця 2018-го.

Нагадаємо, що оскільки права викупу контракту Рибалки у турків немає, вже наступного літа він повернеться в розташування «Динамо», з яким у нього контракт до кінця 2018-го.

Джерело: sportarena.com