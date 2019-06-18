Українець Санон тренується з командою НБА



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Іссуф Санон nbcsports.com

Захисник збірної України Іссуф Санон перебуває в тренувальному таборі «Вашингтона»

Український захисник Іссуф Санон перебуває в тренувальному таборі «Вашингтона». Зокрема він узяв учать у занятті 17 червня, під час якого керівництво клубу та тренерський штаб команди переглядали потенційних новачків, інформує thesportsdaily.com.

Нагадаємо, «Вашингтон» обрав Санона під 44-м номером на драфті НБА 2018 року.

Минулий сезон 19-річний українець виступав у складі словенської «Олімпії».

Наразі в «Вашингтоні» не повідомляють, чи планують включати Санона в заявку на наступний сезон.

Нагадаємо, у НБА наразі виступають два гравці збірної України: Олексій Лень за «Атланту» та Святостав Михайлюк за «Детройт».

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