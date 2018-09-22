Українець Щербатюк став чемпіоном Європи з кікбоксингу



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Фото взяте з ресурсу champion.cherkassy.ua

У Празі за Кубок Європи з кікбоксингу WAKO змагалися найсильніші бійці континенту

Усі заінтриговано чекали на бій у найпрестижнішій категорії до 91-го кілограма- місцевому спортсмену Даніелю Вайдентгалеру протистояв чинний чемпіон світу українець Роман Щербатюк.

Усі чекали справжньої битви. Зал шаленів. Та щойно розпочався другий раунд, місцевий боєць після серії ударів українця потрапив у глибокий нокаут.

«Якщо відверто, на інший результат, окрім перемоги і золотої медалі, не розраховував»,-повідомив в інтерв'ю «Експресо ТВ» Роман Щербатюк.

«Я - чинний чемпіон світу, провів дуже якісні збори і відчував, що готовий до змагань на сто відсотків. Щоправда, суперники добре підготувалися до боїв зі мною. Та я не хвилювався за результат поєдинків навіть тоді, коли суперник встояв і ми вдвох чекали на рішення суддів.

Був упевнений, що арбітр підніме вгору саме мою руку. У жовтні їду на чемпіонат Європи, але вирушаю туди зі спокійною душею. Змагання у Чехії засвідчили: я повністю готовий до боїв будь-якої складності»,- зазначив чемпіон.





Джерело: Еспресо ТВ