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    Українець Шумейко став переможцем домашнього турніру ITF Juniors

    Одиночний титул в Черкасах став для Шумейко другим у нинішньому сезоні
    У вирішальному матчі змагань другої категорії у Черкасах 17-річний киянин Павло Шумейко, посіяний під другим номером, здобув перемогу над першою ракеткою Donetsk City Cup Отто Віртаненом з Фінляндії: 6:3, 6:2. Відзначимо, що українець взяв реванш у фінського тенісиста за поразку у другому колі турніру першої категорії в Чехії, який відбувся
    • Сьогодні, 16:50
    • Розсилка
    ITF Juniors
    ITF Juniors

    Одиночний титул в Черкасах став для Шумейко другим у нинішньому сезоні

    У вирішальному матчі змагань другої категорії у Черкасах 17-річний киянин Павло Шумейко, посіяний під другим номером, здобув перемогу над першою ракеткою Donetsk City Cup Отто Віртаненом з Фінляндії: 6:3, 6:2.

    Відзначимо, що українець взяв реванш у фінського тенісиста за поразку у другому колі турніру першої категорії в Чехії, який відбувся минулого тижня.

    Одиночний титул в Черкасах став для Шумейко другим у нинішньому сезоні і четвертим за час його виступів на турнірах ITF Juniors. На першому ігровому тижні цього року Павло також став переможцем змагань другої категорії в словацькому Сенеці.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс реванш
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