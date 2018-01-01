Українець Шумейко став переможцем домашнього турніру ITF Juniors

Одиночний титул в Черкасах став для Шумейко другим у нинішньому сезоні

У вирішальному матчі змагань другої категорії у Черкасах 17-річний киянин Павло Шумейко, посіяний під другим номером, здобув перемогу над першою ракеткою Donetsk City Cup Отто Віртаненом з Фінляндії: 6:3, 6:2. Відзначимо, що українець взяв реванш у фінського тенісиста за поразку у другому колі турніру першої категорії в Чехії, який відбувся



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ITF Juniors

Одиночний титул в Черкасах став для Шумейко другим у нинішньому сезоні

У вирішальному матчі змагань другої категорії у Черкасах 17-річний киянин Павло Шумейко, посіяний під другим номером, здобув перемогу над першою ракеткою Donetsk City Cup Отто Віртаненом з Фінляндії: 6:3, 6:2.

Відзначимо, що українець взяв реванш у фінського тенісиста за поразку у другому колі турніру першої категорії в Чехії, який відбувся минулого тижня.

Одиночний титул в Черкасах став для Шумейко другим у нинішньому сезоні і четвертим за час його виступів на турнірах ITF Juniors. На першому ігровому тижні цього року Павло також став переможцем змагань другої категорії в словацькому Сенеці.

Джерело: btu.org.ua