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    Українець Стаховський зіграє в фіналі турніру в Сеулі

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    Сергій Стаховський - Українець Стаховський зіграє в фіналі турніру в Сеулі
    Сергій Стаховський
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    Наш тенісист зіграє разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом у вирішальному матчі парного розряду

    Українець Сергій Стаховський зіграє в фіналі парного розряду тенісного турніру серії челенджер у корейському Сеулі.

    У півфіналі наш тенісист разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом переміг пару Френсис Рамкумар Раманатхан (Індія) / Брайден Шнур (Канада) – 6:1, 6:3.

    У вирішальному матчі Стаховський з Бемельмансом зіграють з переможцями в півфіналі Макс Парселл (Австралія)/Люк Савілль (Австралія) – Сандер Арендс (Нідерланди)/Трістан-Самюель Вайссборн (Австрія).

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