Українець Стаховський зіграє в фіналі турніру в Сеулі
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Сергій Стаховський
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Наш тенісист зіграє разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом у вирішальному матчі парного розряду
Українець Сергій Стаховський зіграє в фіналі парного розряду тенісного турніру серії челенджер у корейському Сеулі.
У півфіналі наш тенісист разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом переміг пару Френсис Рамкумар Раманатхан (Індія) / Брайден Шнур (Канада) – 6:1, 6:3.
У вирішальному матчі Стаховський з Бемельмансом зіграють з переможцями в півфіналі Макс Парселл (Австралія)/Люк Савілль (Австралія) – Сандер Арендс (Нідерланди)/Трістан-Самюель Вайссборн (Австрія).
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