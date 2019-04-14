Сергій Стаховський поступився у фіналі, але підніметься в рейтингу на дев'ять позицій



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Сергій Стаховський уже другий рік намагається повернутися в топ-100 Великий теніс України

Український тенісист не зумів впоратися з австрійцем Деннісом Новаком

124-та ракетка світу Сергій Стеховський з України зупинився за крок від здобуття титулу на «челленджері» в тайванському Тайбеї (покриття - хард, призовий фонд - $162 480).

У фінальному поєдинку наш тенісист поступився австрійцеві Деннісу Новаку (АТР №156) - 2:6, 4:6.

Матч тривав лише годину. У першому сеті Сергій програв дві своїх подачі, в другому - одну, тоді як сам не зробив жодного брейка.

Завдяки виходу в фінал Тайбею Стаховський підійметься в рейтингу на дев'ять позицій і з понеділка стане 115-м.

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