Українець відправив у кровий нокаут могутнього боснійця. Як то було (відео)
Олександр Захожий здобув свою 12-ту перемогу
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Бій завершився у другому раунді
Як уже сповіщав «Главком», український супертяж (понад 90,7 кг) Олександр Захожий (12-0, 10 КО), якого називають спадкоємцем Кличків, на рингу РЦ «Парковий» у Києві побив боснійського джорнімена Срдана Ґоведаріцу (7-8, 6 КО). Бій завершився нокаутом у другому раунді.
Бій Захожий - Ґоведаріца відбувався у рамках вечора боксу, основною подією якого був черговий чемпіонський бій Артема Далакяна.