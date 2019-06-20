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    Українець відправив у кровий нокаут могутнього боснійця. Як то було (відео)

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    Олександр Захожий здобув свою 12-ту перемогу - Українець відправив у кровий нокаут могутнього боснійця. Як то було (відео)
    Олександр Захожий здобув свою 12-ту перемогу
    Фото з соцмереж

    Бій завершився у другому раунді

    Як уже сповіщав «Главком», український супертяж (понад 90,7 кг) Олександр Захожий (12-0, 10 КО), якого називають спадкоємцем Кличків, на рингу РЦ «Парковий» у Києві побив боснійського джорнімена Срдана Ґоведаріцу (7-8, 6 КО). Бій завершився нокаутом у другому раунді.

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    Бій Захожий - Ґоведаріца відбувався у рамках вечора боксу, основною подією якого був черговий чемпіонський бій Артема Далакяна.

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