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    Українець Яцько став віце-чемпіоном світу зі спортивного боулінгу

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    Данило Яцько. Фото: Спортивний комітет України - Українець Яцько став віце-чемпіоном світу зі спортивного боулінгу
    Данило Яцько. Фото: Спортивний комітет України

    Наш спортсмен здобув перше місце у кваліфікації і в боротьбі за нагороди поступився лише норвежцю у фіналі

    В Детройті (США)  відбувся молодіжний чемпіонат світу зі спортивного боулінгу World Youth Championship 2018, де взяли участь четверо наших спортсменів.

    Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

    Срібною медаллю в сінглах може тепер пишатися Данило Яцко, який в цьому році дуже вдало дебютував на міжнародних змаганнях.

    Він здобув перше місце у кваліфікації і в боротьбі за нагороди поступився лише норвежцю у фіналі. Наш спортсмен поступився лише п'ятьма балами.

    Срібна нагорода Данила – єдина в арсеналі збірної. Крім Данила до складу збірної увійшли ще троє спортсменів: Микола Сєлін, Олександр Нечіпаєв та Данило Первухін.

    Українці змагались в індивідуальних заліках, командних (двійках та четвірках), а також  Миколі Сєліну вдалося зайти до престижної номінації Мастерс, куди за підсумками змагань потрапляють лише кращі 24 спортсмени турніру.

    Миколі вдалося пройти перший крок в категорії Мастерс, але вже на другій зустрічі він поступився корейському супернику.

    В командному заліку українська збірна посіла 13 сходинку турнірної таблиці.

    В ALL Event наші спортсмени розташувалися на наступних місцях: Микола Сєлін – 23 місце, Данило Яцко – 26 місце, Олександр Нечіпаєв – 46 місце, Данило Первухін – 90 місце. 

    США чемпіонат світу українці
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