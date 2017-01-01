Українець з часом стає найкращим гандболістом Німеччини
- Сьогодні, 07:48
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Станіслав Жуков уже є найкращим у клубі за кількістю результативних передач
Українець Станіслав Жуков закріпив за собою роль одного з лідерів клубу «Гуммерсбах» – 12-разового чемпіона німецької гандбольної Бундесліги.
У домашньому поєдинку 19-го туру проти «Мельзунгена» Жуков, забивши 5 голів, став найкращим снайпером команди, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
У списку кращих бомбардирів «Гуммерсбаха» за весь сезон 25-річний українець вийшов на третє місце – 65 голів у 19-ти матчах чемпіонату.
Усі свої м'ячі Станіслав закинув з гри.
Окрім цього, Жуков є найкращим у клубі за кількістю результативних передач – 40 асистів. Найбільше у Жукова і двохвилинний вилучень – 18.
Найкращі снайпери «Гуммерсбаха» у Бундеслізі:
«Гуммерсбах» як і раніше не може перервати серію невдач у чемпіонаті. Програвши «Мельзунгену» 17:25, команда зазнала вже п’ятої поразки поспіль і пішла на велику перерву, займаючи 14-те місце у турнірній таблиці (п’ять перемог і 14 поразок після 19-ти турів).