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    Українець з часом стає найкращим гандболістом Німеччини

    Станіслав Жуков уже є найкращим у клубі за кількістю результативних передач
    Українець Станіслав Жуков закріпив за собою роль одного з лідерів клубу «Гуммерсбах» – 12-разового чемпіона німецької гандбольної Бундесліги. У домашньому поєдинку 19-го туру проти «Мельзунгена» Жуков, забивши 5 голів, став найкращим снайпером команди, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. У списку
    • Сьогодні, 07:48
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    Станіслав Жуков
    Станіслав Жуков

    Станіслав Жуков уже є найкращим у клубі за кількістю результативних передач

    Українець Станіслав Жуков закріпив за собою роль одного з лідерів клубу «Гуммерсбах» – 12-разового чемпіона німецької гандбольної Бундесліги.

    У домашньому поєдинку 19-го туру проти «Мельзунгена» Жуков, забивши 5 голів, став найкращим снайпером команди, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    У списку кращих бомбардирів «Гуммерсбаха» за весь сезон 25-річний українець вийшов на третє місце – 65 голів у 19-ти матчах чемпіонату.

    Усі свої м'ячі Станіслав закинув з гри.

    Окрім цього, Жуков є найкращим у клубі за кількістю результативних передач – 40 асистів. Найбільше у Жукова і двохвилинний вилучень – 18.

    Найкращі снайпери «Гуммерсбаха» у Бундеслізі:

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    «Гуммерсбах» як і раніше не може перервати серію невдач у чемпіонаті. Програвши «Мельзунгену» 17:25, команда зазнала вже п’ятої поразки поспіль і пішла на велику перерву, займаючи 14-те місце у турнірній таблиці (п’ять перемог і 14 поразок після 19-ти турів).

    українці Гандбол
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