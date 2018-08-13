  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивного орієнтування

    • Розсилка
    Руслан Глібов - Українець здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивного орієнтування
    Руслан Глібов

    Володарем цієї медалі став Руслан Глібов

    У Ризі (Латвія) відбувся чемпіонат світу зі спортивного орієнтування бігом.

    В арсеналі українців – срібна медаль, яку виборов Руслан Глібов на довгій дистанції, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Загалом участь у змаганнях взяли 345 спортсменів з 44 країн.

    Збірна України була представлена дев’ятьма атлетами: Руслан Глібов, Олександр Кратов, Денис Щербаков, Артем Панченко, Тарас Рачук, Олена Федорова, Олена Пітірімова, Ольга Панченко, Катерина Дзема.

    Чемпіонат світу проводиться з таких дисциплін: спринтерська дистанція, середня дистанція, довга дистанція, естафета, естафета мікс. Українська команда брала участь в усіх дисциплінах.

    Ніхто, крім Глібова, з українців не зумів дістатися до п’єдесталу. Наступним кращим результатом було п’яте місце Олександра Кратова на середній дистанції.

    Руслан Глібов на середній дистанції став 11-м.

    До топ-10 чемпіонату прорвалися дівчата у командній естафеті. Хлопці в естафеті посіли 11-ту сходинку. 

    Естафету, яка складалась з трьох етапів, бігли Денис Щербаков, Олександр Кратов і Руслан Глібов у хлопців та Катерина Дзема, Олена Пітірімова й Ольга Панченко у двічат.

    спорт чемпіонат світу Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ