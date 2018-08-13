Українець здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивного орієнтування



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Руслан Глібов

Володарем цієї медалі став Руслан Глібов

У Ризі (Латвія) відбувся чемпіонат світу зі спортивного орієнтування бігом.

В арсеналі українців – срібна медаль, яку виборов Руслан Глібов на довгій дистанції, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Загалом участь у змаганнях взяли 345 спортсменів з 44 країн.

Збірна України була представлена дев’ятьма атлетами: Руслан Глібов, Олександр Кратов, Денис Щербаков, Артем Панченко, Тарас Рачук, Олена Федорова, Олена Пітірімова, Ольга Панченко, Катерина Дзема.

Чемпіонат світу проводиться з таких дисциплін: спринтерська дистанція, середня дистанція, довга дистанція, естафета, естафета мікс. Українська команда брала участь в усіх дисциплінах.

Ніхто, крім Глібова, з українців не зумів дістатися до п’єдесталу. Наступним кращим результатом було п’яте місце Олександра Кратова на середній дистанції.

Руслан Глібов на середній дистанції став 11-м.

До топ-10 чемпіонату прорвалися дівчата у командній естафеті. Хлопці в естафеті посіли 11-ту сходинку.

Естафету, яка складалась з трьох етапів, бігли Денис Щербаков, Олександр Кратов і Руслан Глібов у хлопців та Катерина Дзема, Олена Пітірімова й Ольга Панченко у двічат.