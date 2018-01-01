Українець Зінченко потрапив до збірної перших півфіналів Кубка ліги за версією WhoScored

Український хавбек отримав оцінку 7.28

Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив в команду найкращих за підсумками перших матчів півфіналу Кубка англійської ліги за версією WhoScored. Український хавбек отримав оцінку 7.28. Нагадаємо, українець зробив всього два неточних паси за 79 хвилин матчу Кубка ліги проти «Брістоль Сіті» (2:1). У цьому