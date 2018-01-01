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    Українець Зінченко потрапив до збірної перших півфіналів Кубка ліги за версією WhoScored

    Український хавбек отримав оцінку 7.28
    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив в команду найкращих за підсумками перших матчів півфіналу Кубка англійської ліги за версією WhoScored. Український хавбек отримав оцінку 7.28. Нагадаємо, українець зробив всього два неточних паси за 79 хвилин матчу Кубка ліги проти «Брістоль Сіті» (2:1). У цьому
    • Сьогодні, 15:10
    • Розсилка
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

    Український хавбек отримав оцінку 7.28

    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко потрапив в команду найкращих за підсумками перших матчів півфіналу Кубка англійської ліги за версією WhoScored.

    Український хавбек отримав оцінку 7.28.

    Нагадаємо, українець зробив всього два неточних паси за 79 хвилин матчу Кубка ліги проти «Брістоль Сіті» (2:1).

    У цьому матчі Зінченко з'явився у п'ятий раз в складі «містян» в сезоні.

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    Джерело: ua.tribuna.com

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