Українець Зінченко потрапив в заявку на матч з «Крістал Пелас»

В разі перемоги над «Пелас» «містяни» можуть продовжити свою переможну серію з 19-ти ігор

У матчі 21-го туру чемпіонату Англії один з аутсайдерів ліги «Крістал Пелас» зустрінеться з лідером «Манчестер Сіті». Півзахисник збірної України Олександр Зінченко залишився в запасі на останню гру 2017-го року. Стартові склади на матч виглядають наступним чином: «Крістал Пелас»: Хеннессі, Томкінс, ван Анхолт,