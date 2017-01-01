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    Українець Зінченко потрапив в заявку на матч з «Крістал Пелас»

    В разі перемоги над «Пелас» «містяни» можуть продовжити свою переможну серію з 19-ти ігор
    У матчі 21-го туру чемпіонату Англії один з аутсайдерів ліги «Крістал Пелас» зустрінеться з лідером «Манчестер Сіті». Півзахисник збірної України Олександр Зінченко залишився в запасі на останню гру 2017-го року. Стартові склади на матч виглядають наступним чином: «Крістал Пелас»: Хеннессі, Томкінс, ван Анхолт,
    • Сьогодні, 14:13
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    Олександр Зінченко. Фото: zbirna.com
    Олександр Зінченко. Фото: zbirna.com

    В разі перемоги над «Пелас» «містяни» можуть продовжити свою переможну серію з 19-ти ігор

    У матчі 21-го туру чемпіонату Англії один з аутсайдерів ліги «Крістал Пелас» зустрінеться з лідером «Манчестер Сіті». Півзахисник збірної України Олександр Зінченко залишився в запасі на останню гру 2017-го року.

    Стартові склади на матч виглядають наступним чином:

    «Крістал Пелас»: Хеннессі, Томкінс, ван Анхолт, Рідевалд, Денн, Таунсенд, Фосу-Менса, Мілівоєвіч, Кабай, Заа, Бентеке.

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Мангаля, Данило, Уокер, Отаменді, Гюндоган, Фернандіньо, Бернарду Сілва, де Брюйне, Сані, Габріел Жезус.

    Зазначимо, що в разі перемоги над «Пелас» «містяни» можуть продовжити свою переможну серію, яка на даний момент налічує 19 ігор. Після 20-ти зіграних турів підопічні Жузепе Гвардіоли впевнено лідирують у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

    Джерело: xsport.ua

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