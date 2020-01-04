Українець Зінченко забив фантастичний гол у Кубку Англії (відео)



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Олександр Зінченко відкрив лік голам у 2020 році Twitter «Манчестер Сіті»

«Манчестер Сіті» з легкістю вийшов в 1/16 фіналу

Чинні володарі Кубка Англії «Манчестер Сіті» почали відстоювати титул, розгромивши в матчі 1/32 фіналу клуб другої ліги «Порт Вейл».

Початок розгрому поклав гол у виконанні українця Олександра Зінченка на 19-й хвилині поєдинку. Він забив діагональним ударом метрів з 30-ти, з допомогою рикошету, в нижній кут.

Правда, на 35-й хвилині Том Поп цей м’яч відіграв, але згодом Серхіо Аґуеро, Тейлор Гервуд-Белліс та Філ Фоден довели перевагу «Сіті» то відчутної – 4:1.

Серед інших матчів найцікавішим було протистояння «Вулвергемптона» і «Манчестер Юнайтед». На полі «вовків» команди розійшлися миром – 0:0. Переможець двобою визначиться на манчестерському «Олд Траффорді».