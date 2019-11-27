Нападник «Атлетіко» Жоау Феліш став найкращим молодим гравцем Європи 2019 року



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Форвард «Атлетіко» Жоау Феліш

Нагорода португальцю буде вручена португальцю на урочистому заході в Турині 16 грудня

Форвард «Атлетіко» Жоау Феліш визнаний кращим молодим гравцем Європи 2019 року, повідомляє Tuttosport.

У боротьбі за нагороду нападник «матрацників», який в минулому сезоні виступав за «Бенфіку», обійшов Джейдона Санчо з дортмундської «Боруссії» і Кая Хаверца з «Байєра».

Нагорода португальцю буде вручена португальцю на урочистому заході в Турині 16 грудня. У голосуванні Феліш набрав 322 очки. На рахунку Санчо 175 очок, Хаверца - 75.

Четвертим у голосуванні став Ерлінг Холанд («Ред Булл Зальцбург»), п'ятим - Маттейс де Лігт («Аякс»/«Ювентус»), шостим - Ансуї Фаті («Барселона»), сьомим - Філ Фоден («Манчестер Сіті»), восьмим - Джанлуїджі Доннарумма («Мілан»), дев'ятим - Ніколо Дзаньоло («Рома»), десятим - Доніелл Мален (ПСВ).

Феліш перейшов в «Атлетіко» минулого літа з «Бенфіки» за 126 млн євро. У поточному сезоні нападник провів 13 поєдинків у футболці «матрацників», відзначившись трьома голами і одним ассистом