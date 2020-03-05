Українка Альона Савченко випустила книгу про те, як стала легендою німецького спорту
Альона Савченко стала мамою та літератором
Книга вже у продажу
Народжена в Обухові громадянка Німеччини Олімпійська чемпіонка Альона Савченко випустила автобіографічну книгу.
Вона написана в співавторстві з журналісткою Олександрою Ільїної й має назву «Довгий шлях до олімпійського золота».
У книзі очікувано описано шлях Альони Савченко від переїзду з України в Німеччину до їх з Бруно Массо перемоги на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані.
Книга поки доступна лише державною мовою країни, під прапором якої українка здобуло золото Олімпіади, тобто – німецькою. Коштує – 24 євро, а електронний варіант – 12,99 євро.
Зазначимо, що це не перша книга про спортивний шлях Альони – в 2016 вже виходила «Ідеальна пара: Альона Савченко та Робін Шовкови».