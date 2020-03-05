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    Українка Альона Савченко випустила книгу про те, як стала легендою німецького спорту

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    Альона Савченко стала мамою та літератором - Українка Альона Савченко випустила книгу про те, як стала легендою німецького спорту
    Альона Савченко стала мамою та літератором

    Книга вже у продажу

    Народжена в Обухові громадянка Німеччини Олімпійська чемпіонка Альона Савченко випустила автобіографічну книгу.

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    Вона написана в співавторстві з журналісткою Олександрою Ільїної й має назву «Довгий шлях до олімпійського золота».

    У книзі очікувано описано шлях Альони Савченко від переїзду з України в Німеччину до їх з Бруно Массо перемоги на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані.

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    Українка Альона Савченко випустила книгу про те, як стала легендою німецького спорту
    Українка Альона Савченко випустила книгу про те, як стала легендою німецького спорту
    Українка Альона Савченко випустила книгу про те, як стала легендою німецького спорту

    Книга поки доступна лише державною мовою країни, під прапором якої українка здобуло золото Олімпіади, тобто – німецькою. Коштує – 24 євро, а електронний варіант – 12,99 євро.

    Зазначимо, що це не перша книга про спортивний шлях Альони – в 2016 вже виходила «Ідеальна пара: Альона Савченко та Робін Шовкови».

    фігурне катання Альона Савченко
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