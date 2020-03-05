Українка Альона Савченко випустила книгу про те, як стала легендою німецького спорту



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Альона Савченко стала мамою та літератором

Книга вже у продажу

Народжена в Обухові громадянка Німеччини Олімпійська чемпіонка Альона Савченко випустила автобіографічну книгу.

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Вона написана в співавторстві з журналісткою Олександрою Ільїної й має назву «Довгий шлях до олімпійського золота».

У книзі очікувано описано шлях Альони Савченко від переїзду з України в Німеччину до їх з Бруно Массо перемоги на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані.

Книга поки доступна лише державною мовою країни, під прапором якої українка здобуло золото Олімпіади, тобто – німецькою. Коштує – 24 євро, а електронний варіант – 12,99 євро.

Зазначимо, що це не перша книга про спортивний шлях Альони – в 2016 вже виходила «Ідеальна пара: Альона Савченко та Робін Шовкови».