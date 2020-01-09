Фігуристка з України, яка виграла Олімпіаду для Німеччини, може повернутися в спорт після трирічної паузи



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Альона Савченко і Бруно Массо виграли золото Пхьончхана EPA/UPG

Альона Савченко може виступити на третій Олімпіаді

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання німкеня українського походження Альона Савченко, яка народилася в Обухові на Київщині, може повернутися в спорт заради виступу на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

«Альона думає про повернення. Якщо вона все-таки повернеться, вона буде дуже сильною, як і раніше. Чи буде вона знову виступати з Бруно Массо? Так, вона цього хоче», - розповів голова спілки ковзанярів Німеччини Удо Донсдорф.

Савченко виграла золото Олімпіади в Пхьончхані-2018 в парі з Бруно Массо. Також на її рахунку дві бронзи Олімпійських ігор і 11 медалей чемпіонатів світу (в тому числі - шість золотих). На першій із п’яти своїх Олімпіад у Солт-Лейк-Сіті-2002 Савченко виступала за Україну в парі зі Станіславом Морозовим.

До Пекіну-2022 Альоні буде 38 років.