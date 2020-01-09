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    Фігуристка з України, яка виграла Олімпіаду для Німеччини, може повернутися в спорт після трирічної паузи

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    Альона Савченко і Бруно Массо виграли золото Пхьончхана - Фігуристка з України, яка виграла Олімпіаду для Німеччини, може повернутися в спорт після трирічної паузи
    Альона Савченко і Бруно Массо виграли золото Пхьончхана
    EPA/UPG

    Альона Савченко може виступити на третій Олімпіаді

    Олімпійська чемпіонка з фігурного катання німкеня українського походження Альона Савченко, яка народилася в Обухові на Київщині, може повернутися в спорт заради виступу на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

    «Альона думає про повернення. Якщо вона все-таки повернеться, вона буде дуже сильною, як і раніше. Чи буде вона знову виступати з Бруно Массо? Так, вона цього хоче», - розповів голова спілки ковзанярів Німеччини Удо Донсдорф.

    Савченко виграла золото Олімпіади в Пхьончхані-2018 в парі з Бруно Массо. Також на її рахунку дві бронзи Олімпійських ігор і 11 медалей чемпіонатів світу (в тому числі - шість золотих). На першій із п’яти своїх Олімпіад у Солт-Лейк-Сіті-2002 Савченко виступала за Україну в парі зі Станіславом Морозовим.

    До Пекіну-2022 Альоні буде 38 років.

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    фігурне катання Олімпіада-2022 Альона Савченко Бруно Массо
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