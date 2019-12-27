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    Найкраща дзюдоїстка України Білодід проводить передсвяткові дні в Токіо

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    Найкраща дзюдоїстка України Білодід проводить передсвяткові дні в Токіо
    Найкраща дзюдоїстка України Білодід проводить передсвяткові дні в Токіо
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    Дворазова чемпіонка світу багато разів зізнавалася в коханні до батьківщини дзюдо

    Лідер українського, та й світового дзюдо, дворазова чемпіонка світу Дар’я Білодід у переддень новорічних свят вирушили до одного зі своїх найулюбленіших міст – столиці Японії Токіо. Про це 10-річна спортсменка повідомила своїм підписникам у соцмережах, прокоментувавши фото:

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     In Tokyo city again

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     Зазначимо, що за підсумками 2019 року Дар’я Білодід очолює світовий жіночий рейтинг у ваговій категорії до 48 кг, і наразі є однією з головний медальних надій України на літніх Олімпійських Іграх 2020 року, які відбудуться в Токіо.

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    дзюдо Дарина Білодід
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