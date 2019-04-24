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    Українка Даяна Ястремська програла одній з найкращих парниць світу

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    Даяна Ястремська вибула зі стамбульського турніру, ледь його розпочавши - Українка Даяна Ястремська програла одній з найкращих парниць світу
    Даяна Ястремська вибула зі стамбульського турніру, ледь його розпочавши
    Великий теніс України

    Матч тривав понад півтори години, але в підсумку наша тенісистка не взяла жодного сету

    37-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України припинила виступ на турнірі з серії International у турецькому Стамбулі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000) на самому старті.

    У поєдинку 1/16 фіналу одеситка боролася з француженкою Крістіною Младеновіч (WTA №66) годину і 39 хвилин, але поступилася у двох сетах - 3:6, 4:6.

    Цікаво, що в 1/8 фіналу Младеновіч зустрінеться з переможницею пари Катерина Козлова (Україна) - Анастасія Потапова (РФ), які проводять свій матч у ці хвилини.

     Читайте також: Українські тенісистки Світоліна, Цуренко та Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA
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