Українка Даяна Ястремська програла одній з найкращих парниць світу



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Даяна Ястремська вибула зі стамбульського турніру, ледь його розпочавши Великий теніс України

Матч тривав понад півтори години, але в підсумку наша тенісистка не взяла жодного сету

37-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України припинила виступ на турнірі з серії International у турецькому Стамбулі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000) на самому старті.

У поєдинку 1/16 фіналу одеситка боролася з француженкою Крістіною Младеновіч (WTA №66) годину і 39 хвилин, але поступилася у двох сетах - 3:6, 4:6.

Цікаво, що в 1/8 фіналу Младеновіч зустрінеться з переможницею пари Катерина Козлова (Україна) - Анастасія Потапова (РФ), які проводять свій матч у ці хвилини.