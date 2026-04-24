Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українка Домбровська здобула три бронзові медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Українка Домбровська здобула три бронзові медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Ірина Домбровська виграла три бронзові нагороди Чемпіонату Європи 2026
фото: Torokhtiy Weightlifting

Домбровська посіла третє місце в ривку, поштовху та за сумою вправ

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська виграла три бронзові нагороди Чемпіонату Європи 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Хід змагань

У грузинському Батумі триває континентальна першість з важкої атлетики. В п'ятий день змагань Україна була представлена у ваговій категорії до 77 кг, де змагалася Ірина Домбровська – віцечемпіонка молодіжного Чемпіонату Європи 2025 року.

У ривку українка підняла штангу в 110 кг. За цим показником Домбровська стала третьою. Другу «малу бронзу» Ірина завоювала у поштовху, зафіксувавши вагу 133 кг.

За сумою вправ українка продемонструвала третій загальний результат – 243 кг. Перемогу за підсумком двох вправ здобула фінка Янетте Юлісойні з результатом 247 кг.

Скільки вже медалей здобули українці на Чемпіонаті Європи

За підсумком змагань Домбровська виборола три бронзові нагороди. Завдяки цьому в активі збірної України вже 11 медалей чемпіонату Європи.

Нагадаємо, українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у грузинському Батумі.

Українська атлетка тріумфувала у вазі 58 кг. Вона послідовно перемогла у ривку, поштовху та у сумі двоборства. У ривку вона зафіксувала 100 кг, а у поштовху – 121 кг. Конотоп єдиною серед атлеток змогла підкорити штангу вагою в 100 кг у ривку. А у поштовху українські важкоатлетки продемонстрували два найкращі результати континентальної першості.

Конотоп вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Теги: важка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua