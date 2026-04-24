Українка Домбровська здобула три бронзові медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Домбровська посіла третє місце в ривку, поштовху та за сумою вправ

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська виграла три бронзові нагороди Чемпіонату Європи 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Хід змагань

У грузинському Батумі триває континентальна першість з важкої атлетики. В п'ятий день змагань Україна була представлена у ваговій категорії до 77 кг, де змагалася Ірина Домбровська – віцечемпіонка молодіжного Чемпіонату Європи 2025 року.

У ривку українка підняла штангу в 110 кг. За цим показником Домбровська стала третьою. Другу «малу бронзу» Ірина завоювала у поштовху, зафіксувавши вагу 133 кг.

За сумою вправ українка продемонструвала третій загальний результат – 243 кг. Перемогу за підсумком двох вправ здобула фінка Янетте Юлісойні з результатом 247 кг.

Скільки вже медалей здобули українці на Чемпіонаті Європи

За підсумком змагань Домбровська виборола три бронзові нагороди. Завдяки цьому в активі збірної України вже 11 медалей чемпіонату Європи.

Нагадаємо, українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у грузинському Батумі.

Українська атлетка тріумфувала у вазі 58 кг. Вона послідовно перемогла у ривку, поштовху та у сумі двоборства. У ривку вона зафіксувала 100 кг, а у поштовху – 121 кг. Конотоп єдиною серед атлеток змогла підкорити штангу вагою в 100 кг у ривку. А у поштовху українські важкоатлетки продемонстрували два найкращі результати континентальної першості.

Конотоп вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи.