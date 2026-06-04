Понад 5 тис. вболівальників відвідали тренування збірної України з футболу у Львові
Вперше від початку повномасштабного вторгнення національна збірна провела вечір зі своїми вболівальниками.
Відкрите тренування збірної України на стадіоні «Скіф» у Львові зібрало понад п'ять тисяч глядачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Безпекові обмеження досі не дозволяють синьо-жовтим проводити вдома офіційні міжнародні матчі.
Спершу вболівальники спостерігали за відкритим тренуванням підопічних Андреа Мальдери, а далі стадіон перетворився на простір живого спілкування.
«Це дуже сильна емоція. Ми беремо приклад з вас. Якщо ми візьмемо від вас 10% емоцій, які ви нам даєте, – ми виграємо всі матчі. Дякуємо всім», – цими словами головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера розпочав основну частину зустрічі.
Після звернення наставника розпочалася шоу-програма: пенальті-батли на полі, квізи між командою та трибунами, можливість поставити запитання гравцям і велика автограф-сесія.
«Це був вечір, коли команда та вболівальники стали єдиним цілим: разом сміялися, разом проживали кожен момент і навіть співали в унісон. Цей збір в Україні – подяка кожному українцю. Збірна поки не може провести велику гру на рідному стадіоні, але цього вечора ми подарували одне одному головне – відчуття, що ми разом. Свою енергію, відкритість і впевненість. Попереду в нас ще багато перемог. І ми святкуватимемо їх удома», – зазначили в УАФ.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
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