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Понад 5 тис. вболівальників відвідали тренування збірної України з футболу у Львові

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Понад 5 тис. вболівальників відвідали тренування збірної України з футболу у Львові
Стадіон перетворився на простір живого спілкування
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Вперше від початку повномасштабного вторгнення національна збірна провела вечір зі своїми вболівальниками.

Відкрите тренування збірної України на стадіоні «Скіф» у Львові зібрало понад п'ять тисяч глядачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Безпекові обмеження досі не дозволяють синьо-жовтим проводити вдома офіційні міжнародні матчі.

Спершу вболівальники спостерігали за відкритим тренуванням підопічних Андреа Мальдери, а далі стадіон перетворився на простір живого спілкування.

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«Це дуже сильна емоція. Ми беремо приклад з вас. Якщо ми візьмемо від вас 10% емоцій, які ви нам даєте, – ми виграємо всі матчі. Дякуємо всім», – цими словами головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера розпочав основну частину зустрічі.

Після звернення наставника розпочалася шоу-програма: пенальті-батли на полі, квізи між командою та трибунами, можливість поставити запитання гравцям і велика автограф-сесія.

«Це був вечір, коли команда та вболівальники стали єдиним цілим: разом сміялися, разом проживали кожен момент і навіть співали в унісон. Цей збір в Україні – подяка кожному українцю. Збірна поки не може провести велику гру на рідному стадіоні, але цього вечора ми подарували одне одному головне – відчуття, що ми разом. Свою енергію, відкритість і впевненість. Попереду в нас ще багато перемог. І ми святкуватимемо їх удома», – зазначили в УАФ.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Львів Львівщина Збірна України Андреа Мальдера

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