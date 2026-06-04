Ексгравець «Челсі» та збірної Бразилії розповів, що бачив під час клінічної смерті

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У листопаді 2025 року серце Оскара зупинилося на 2,5 хвилини

Колишній півзахисник лондонського «Челсі» бразилець Оскар розповів, що бачив під час клінічної смерті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

У листопаді 2025 року серце Оскара зупинилося на 2,5 хвилини.

«У ці хвилини мені снився сон, де все було чудово. Це було приємно – зовсім не те, що я очікував побачити, уявляючи свою смерть. До життя мене повернув голос сина. Він промовляв: «Тату, тобі треба повернутися!», – зазначив Оскар.

34-річний бразилець зміг повернутися до тями, відновитися і за кілька місяців завершив професійну кар'єру.

Оскар є чемпіоном АПЛ, володарем Кубка ліги та переможцем Ліги Європи у складі «Челсі». З «Шанхай Порт» він взяв три чемпіонські титули, Кубок та Суперкубок Китаю.

У складі збірної Бразилії Оскар зіграв 48 матчів та забив 12 голів.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)