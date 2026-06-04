Проблеми зі здоров'ям? Пропагандисти почали розповідати, що 73-річний Путін регулярно грає в хокей

Речник Путіна Пєсков заявив, що диктатор регулярно виходить на лід і продовжує грати у хокей

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Кремль вже давно не публікував кадрів із хокейних тренувань Путіна

Російські пропагандисти та представники провладного режиму раптово почали розповідати історії про те, що 73-річний диктатор Володимир Путін регулярно грає в хокей. Про це повідомляє «Главком».

Спочатку дворазовий олімпійський чемпіон та одіозний депутат Думи В'ячеслав Фетісов заявив, що нібито нещодавно грав у хокей з Путіним.

«Володимир Володимирович закохався у цю гру, і йому так це все подобається. Постійні нові відчуття, можливість переключитись. Хокей – це постійні якісь нові відчуття. Коли кинув вдало, дав пас... Для нашого президента бути у спортивній формі та отримувати задоволення від спорту, від гри – це необхідність сьогодні. І ми зазвичай із легендами потім сидимо, щось обговорюємо, усілякі теми. Йому також цікаво з нами поспілкуватися», – зазначив Фетісов.

Пізніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що диктатор регулярно виходить на лід і продовжує грати у хокей.

«Так. Президент продовжує грати у хокей», – сказав Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати одкровення Фетісова.

Варто зазначити, що Кремль давно не публікував кадрів із хокейних тренувань Путіна, хоча раніше він досить часто виходив на лід «під камери».

Тому «раптові» згадки представників режиму про регулярну участь диктатора в хокейних поєдинках можуть свідчити про зовсім зворотні процеси. Наприклад – виникнення проблем зі здоров'ям у Путіна, які пропаганда може намагатися спростувати історіями про неабияке завзяття 73-річного керівника РФ на льоду.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.