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У Москві ексфутболіст збірної Росії на мотоциклі зіткнувся із «швидкою»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У Москві ексфутболіст збірної Росії на мотоциклі зіткнувся із «швидкою»
За збірну Росії Кудряшов провів 48 матчів
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Кудряшов був шпиталізований після ДТП

У Москві ексгравець збірної Росії з футболу Федір Кудряшов на мотоциклі зіштовхнувся із машиною швидкої допомоги. Про це пропагандистам повідомили у російських оперативних службах, інформує «Главком».

Кудряшов після ДТП був шпиталізований. У нього лікарі діагностували травму лівого передпліччя. Пізніше футболісту була зроблена операція.

Обставини та причини ДТП встановлюються.

Кудряшову 39 років. Останнім професійним клубом, за який він виступав, був «Факел». Потім він оголосив про завершення кар'єри.

Раніше захисник грав за московський «Спартак», «Краснодар», підмосковні «Хімки», грозненський «Терек» (нині – «Ахмат»), томську «Томь», «Ростов», «Сочі», казанський «Рубін», а також за турецькі клуби «Істанбул Башакшехир» та «Антальяспор».

За збірну Росії Кудряшов провів 48 матчів. Він відзначився одним голом та однією результативною передачею. У 2018 році Кудряшов разом зі збірною РФ дійшов до чвертьфіналу Чемпіонату світу.

Наразі виступає за медійний футбольний клуб 2Drots.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.

Теги: росія ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ мотоцикл

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