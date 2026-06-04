Костюк – Андрєєва: де дивитися півфінал «Ролан Гаррос»
Вперше в півфіналі «Ролан Гаррос» зіграє українка
Сьогодні, 4 червня 2026 року, у матчі 1/2 фіналу «Ролан Гаррос» між собою зіграють українки Марта Костюк та одіозна росіянка Мірра Андрєєва. Про це повідомляє «Главком».
У разі перемоги над Андрєєвою Костюк стане першою фіналісткою Мейджорів в історії українського тенісу.
Де дивитися гру Костюк – Андрєєва
Зустріч між Костюк та Андрєєвої розпочнеться на корті імені Філіппа Шатріє. Орієнтовний час початку матчу – 16:00 за київським часом.
Гру Костюк – Андрєєва у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.
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Раніше Костюк та Андрєєва грали одна з одною двічі.
У січні цього року у Брісбені на харді Марта здобула перемогу у двох сетах: 7:6(7), 6:3.
Другий поєдинок відбувався у травні на ґрунті у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді. Він знову закінчився перемогою Марти у двох сетах – 6:3, 7:5.
Підтримка Андрєєвою диктатора Путіна
Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.
Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024
Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.
Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.
Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.
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