У разі перемоги над Андрєєвою Костюк стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу

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Вперше в півфіналі «Ролан Гаррос» зіграє українка

Сьогодні, 4 червня 2026 року, у матчі 1/2 фіналу «Ролан Гаррос» між собою зіграють українки Марта Костюк та одіозна росіянка Мірра Андрєєва. Про це повідомляє «Главком».

У разі перемоги над Андрєєвою Костюк стане першою фіналісткою Мейджорів в історії українського тенісу.

Де дивитися гру Костюк – Андрєєва

Зустріч між Костюк та Андрєєвої розпочнеться на корті імені Філіппа Шатріє. Орієнтовний час початку матчу – 16:00 за київським часом.

Гру Костюк – Андрєєва у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Костюк – Андрєєва: історія особистих зустрічей

Раніше Костюк та Андрєєва грали одна з одною двічі.

У січні цього року у Брісбені на харді Марта здобула перемогу у двох сетах: 7:6(7), 6:3.

Другий поєдинок відбувався у травні на ґрунті у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді. Він знову закінчився перемогою Марти у двох сетах – 6:3, 7:5.

Підтримка Андрєєвою диктатора Путіна

Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.