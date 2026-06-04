Стало відомо, чи виступить Дорощук на етапі Діамантової ліги в Римі

Олег Дорощук відклав свій перший старт у літньому сезоні 2026 року

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Змагання в столиці Італії відбудуться 4 червня

Чинний чемпіон світу зі стрибків у висоту в приміщенні Олег Дорощук не виступить на етапі Діамантової ліги в Римі, який відбудеться 4 червня. Про це повідомляє «Главком» з посланням на Суспільне Спорт.

Саме змагання в столиці Італії мали стати для українця першим стартом літнього сезону. Однак напередодні його ім'я зникло зі стартового протоколу турніру.

«Було невелике пошкодження. Зараз уже відновлююся та готуюся до наступних стартів. Хотів би 19 червня змагатися в Досі, але поки не впевнений», – пояснив причину свого зняття зі змагань Дорощук.

Для українського стрибуна це мав бути перший виступ після Чемпіонату світу в приміщенні, що відбувся у березні. Тоді Дорощук здобув історичне для України золото світової першості серед чоловіків у стрибках у висоту.

Оновлений список учасників змагань зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Римі: Ян Штефела (Чехія), Джувон Гаррісон (США), Томохіро Сіно (Японія), Маттео Сіолі (Італія), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Реймонд Річардс (Ямайка), Ерік Портільйо (Мексика), Матеуш Колодзейскі (Польща), Юаль Реат (Австралія).

Нагадаємо, Олег Дорощук в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, кого вважає своїм головним суперником в цьому сезоні.

«Мій головний конкурент – це я сам. Інколи перемогти самого себе набагато важче, ніж когось з конкурентів. Тому я завжди, насамперед, змагаюсь із самим собою. І, звісно, з планкою.

Які у мене «стосунки» з планкою? Чи гіпнотизую її поглядом? Я перед стрибком дивлюся на точку відштовхування. Тому ніяким гіпнозом планки не займаюсь. Взагалі, я не забобонний. Якихось прикмет чи ритуалів у мене немає», – розповів Олег Дорощук.