Українка Калініна буде захищати титул на турнірі в Дайтона-Біч
- Вчора, 22:56
-
Розсилка
Ангеліна Калініна. Фото: БТУ
У минулому році 20-річна українка стала переможницею в одиночному і парному розрядах змагань
У стартовому матчі українська тенісистка, яка отримала перший номер посіву, зустрінеться з представницею Австрії Юлією Грабер.
Зазначимо, що Калініна відмовилася від участі в кваліфікації Autralian Open, яка пройде на поточному тижні, і постарається захистити титул на турнірі в США.
У минулому році 20-річна українка стала переможницею в одиночному і парному розрядах змагань.
У кваліфікації продовжує участь одна українка - Юлія Лиса.
Восьмого грудня 22-річна уродженка Хмельницького проведе матч другого раунду.
Джерело: btu.org.ua