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    Українка Калініна буде захищати титул на турнірі в Дайтона-Біч

    У минулому році 20-річна українка стала переможницею в одиночному і парному розрядах змагань
    У стартовому матчі українська тенісистка, яка отримала перший номер посіву, зустрінеться з представницею Австрії Юлією Грабер. Зазначимо, що Калініна відмовилася від участі в кваліфікації Autralian Open, яка пройде на поточному тижні, і постарається захистити титул на турнірі в США. У минулому році 20-річна українка стала переможницею в
    • Вчора, 22:56
    • Розсилка
    Ангеліна Калініна. Фото: БТУ
    Ангеліна Калініна. Фото: БТУ

    У минулому році 20-річна українка стала переможницею в одиночному і парному розрядах змагань

    У стартовому матчі українська тенісистка, яка отримала перший номер посіву, зустрінеться з представницею Австрії Юлією Грабер.

    Зазначимо, що Калініна відмовилася від участі в кваліфікації Autralian Open, яка пройде на поточному тижні, і постарається захистити титул на турнірі в США.

    У минулому році 20-річна українка стала переможницею в одиночному і парному розрядах змагань.

    У кваліфікації продовжує участь одна українка - Юлія Лиса.

    Восьмого грудня 22-річна уродженка Хмельницького проведе матч другого раунду.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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