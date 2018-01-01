Українка Калініна буде захищати титул на турнірі в Дайтона-Біч

У минулому році 20-річна українка стала переможницею в одиночному і парному розрядах змагань

У стартовому матчі українська тенісистка, яка отримала перший номер посіву, зустрінеться з представницею Австрії Юлією Грабер. Зазначимо, що Калініна відмовилася від участі в кваліфікації Autralian Open, яка пройде на поточному тижні, і постарається захистити титул на турнірі в США. У минулому році 20-річна українка стала переможницею в



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Ангеліна Калініна. Фото: БТУ

У минулому році 20-річна українка стала переможницею в одиночному і парному розрядах змагань

У стартовому матчі українська тенісистка, яка отримала перший номер посіву, зустрінеться з представницею Австрії Юлією Грабер.

Зазначимо, що Калініна відмовилася від участі в кваліфікації Autralian Open, яка пройде на поточному тижні, і постарається захистити титул на турнірі в США.

У минулому році 20-річна українка стала переможницею в одиночному і парному розрядах змагань.

У кваліфікації продовжує участь одна українка - Юлія Лиса.

Восьмого грудня 22-річна уродженка Хмельницького проведе матч другого раунду.

Джерело: btu.org.ua