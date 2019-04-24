Українка Катерина Козлова у пів ноги переграла суперницю з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Козлова буде єдиною українкою в другому раунді Стамбула Trust.UA

Матч припинився через травму Анастасії Потапової

91-ша ракетка світу Катерина Козлова з України легко здолала першу суперницю на турнірі з серії International у турецькому Стамбулі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).

У поєдинку 1/16 фіналу наша тенісистка перемогла росіянку Анастасію Потапову (WTA №74). Після непростого першого сету, який розтягнувся на 41-ну хвилину і завершився перемогою Козлової 6:3 українка виграла перший гейм другої партії. А після того суперниця вирішила знятися через травму.

В 1/8 фіналу Козлова зустрінеться з 66-ю ракеткою світу Крістіною Младеновіч із Франції, яка сьогодні здолала іншу українку Даяну Ястремську. Досі майбутні опонентки між собою не грали.