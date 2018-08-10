Українка Килипко стала восьмою на чемпіонаті Європи з легкої атлетики



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Фото ФЛАУ

Українська стрибунка з жердиною показала результат 4.45 м

У вечірній сесії четвертого дня чемпіонату Європи з легкої атлетики 2018 року виступало вісім українців.

Фінал для України був один – жіночі стрибки з жердиною з харків’янкою Мариною Килипко, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Марина почала стрибати з висоти 4.30 м, і взяла її з другої спроби. Також з другої їй підкорилися 4.45. А от наступна позначка – 4.55 – виявилася для українки непідйомною. Отож, восьме місце.

У стрибках у висоту у чоловіків кваліфікацію подолали Дмитро Дем’янюк та Андрій Проценко.

Тетяна Мельник була єдиною українкою, яка вийшла до півфіналу з бігу на 400 метрів. Але цей бар’єр їй не підкорився. Тетяна хоча і показала свій найкращий результат у сезоні (52.20 с), але він дозволив їй фінішувати лише з сьомим часом у своєму забігу й із 17-м загалом.

Чотири види – 100 м з/б, висота, ядро і 200 м – позаду у семиборок. Найкраще з українських дівчат поки що йде 22-річна Рімма Гордієнко – посідає 11-те місце з сумою 3586 очок, що більш ніж на 400 пунктів менше, ніж у лідера.

21-ше місце із сумою очок 3473 після чотирьох видів – у 23-річної Дарини Слободи. 19-річна Аліна Шух поки що перебуває на 24-й позиції (3419 очок).