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    Українка Козлова на турнірі в Мадриді обіграла росіянку зі значно вищим рейтингом

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    Катерина Козлова має всі шанси, щоб вийти до основної сітки іспанського &laquo;Прем'єру&raquo; - Українка Козлова на турнірі в Мадриді обіграла росіянку зі значно вищим рейтингом
    Катерина Козлова має всі шанси, щоб вийти до основної сітки іспанського «Прем'єру»
    Wikipedia

    Загалом перемогу нашої тенісистки над Александровою великою сенсацією вважати не варто

    84-та ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася до фіналу кваліфікації турніру із серії Premier Mandatory в іспанській столиці Мадриді (покриття - ґрунт, призовий фонд - € 6 685 828).

    На старті кваліфікації Катерина впевнено розібралася з Єкатєріною Александровою з РФ (WTA №57) - 6:4, 6:4.

    Матч тривав годину і 23 хвилини.

    За вихід до основної сітки Козлова гратиме з Альоною Большовою-Задойновою з Іспанії (WTA №140), яка сьогодні сенсаційно перемогла білоруску Віру Лапко (WTA №70). Для майбутніх опоненток то буде перше очне побачення. 

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