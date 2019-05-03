Українка Козлова на турнірі в Мадриді обіграла росіянку зі значно вищим рейтингом
-
Розсилка
Катерина Козлова має всі шанси, щоб вийти до основної сітки іспанського «Прем'єру»
Wikipedia
Загалом перемогу нашої тенісистки над Александровою великою сенсацією вважати не варто
84-та ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася до фіналу кваліфікації турніру із серії Premier Mandatory в іспанській столиці Мадриді (покриття - ґрунт, призовий фонд - € 6 685 828).
На старті кваліфікації Катерина впевнено розібралася з Єкатєріною Александровою з РФ (WTA №57) - 6:4, 6:4.
Матч тривав годину і 23 хвилини.
За вихід до основної сітки Козлова гратиме з Альоною Большовою-Задойновою з Іспанії (WTA №140), яка сьогодні сенсаційно перемогла білоруску Віру Лапко (WTA №70). Для майбутніх опоненток то буде перше очне побачення.
Читайте також: 16-річна українка Костюк обіграла американку, яка в лютому грала в четвертому колі Australian Open