Українка Козлова на турнірі в Мадриді обіграла росіянку зі значно вищим рейтингом



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Катерина Козлова має всі шанси, щоб вийти до основної сітки іспанського «Прем'єру» Wikipedia

Загалом перемогу нашої тенісистки над Александровою великою сенсацією вважати не варто

84-та ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася до фіналу кваліфікації турніру із серії Premier Mandatory в іспанській столиці Мадриді (покриття - ґрунт, призовий фонд - € 6 685 828).

На старті кваліфікації Катерина впевнено розібралася з Єкатєріною Александровою з РФ (WTA №57) - 6:4, 6:4.

Матч тривав годину і 23 хвилини.

За вихід до основної сітки Козлова гратиме з Альоною Большовою-Задойновою з Іспанії (WTA №140), яка сьогодні сенсаційно перемогла білоруску Віру Лапко (WTA №70). Для майбутніх опоненток то буде перше очне побачення.