Українка Козлова перемагає другу сіяну на турнірі в Тайвані
- Сьогодні, 16:24
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Катерина Козлова. Фото: dailymotion
Наша тенісистка впевнено пробилася у друге коло турніру
Катерина Козлова вийшла у друге коло турніру серії WTA, який розпочався в Тайвані.
У стартовому матчі українська тенісистка перемогла другу сіяну китаянку Чжан Шуай.
Нагадаємо, чинна чемпіонка цього турніру Еліна Світоліна відмовилася захищати свій титул через травму.
Також виступати на турнірі відмовився і Леся Цуренко.
Taiwan Open - International
Жіночий тенісний турнір у Тайбей, Тайвань
Призовий фонд: $250,000
Перше коло
Катерина Козлова (Україна) - Чжан Шуай (Китай, 2) - 6:2, 6:4