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    Українка Козлова перемагає другу сіяну на турнірі в Тайвані

    Наша тенісистка впевнено пробилася у друге коло турніру
    Катерина Козлова вийшла у друге коло турніру серії WTA, який розпочався в Тайвані. У стартовому матчі українська тенісистка перемогла другу сіяну китаянку Чжан Шуай. Нагадаємо, чинна чемпіонка цього турніру Еліна Світоліна відмовилася захищати свій титул через травму. Також виступати на турнірі відмовився і Леся Цуренко. Taiwan Open -
    • Сьогодні, 16:24
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    Катерина Козлова. Фото: dailymotion
    Катерина Козлова. Фото: dailymotion

    Наша тенісистка впевнено пробилася у друге коло турніру

    Катерина Козлова вийшла у друге коло турніру серії WTA, який розпочався в Тайвані.

    У стартовому матчі українська тенісистка перемогла другу сіяну китаянку Чжан Шуай.

    Нагадаємо, чинна чемпіонка цього турніру Еліна Світоліна відмовилася захищати свій титул через травму.

    Також виступати на турнірі відмовився і Леся Цуренко.

    Taiwan Open - International

    Жіночий тенісний турнір у Тайбей, Тайвань

    Призовий фонд: $250,000

    Перше коло

    Катерина Козлова (Україна) - Чжан Шуай (Китай, 2) - 6:2, 6:4

    теніс Катерина Козлова Китай Еліна Світоліна Леся Цуренко
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