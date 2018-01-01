Українка Козлова перемагає другу сіяну на турнірі в Тайвані

Наша тенісистка впевнено пробилася у друге коло турніру

Катерина Козлова вийшла у друге коло турніру серії WTA, який розпочався в Тайвані. У стартовому матчі українська тенісистка перемогла другу сіяну китаянку Чжан Шуай. Нагадаємо, чинна чемпіонка цього турніру Еліна Світоліна відмовилася захищати свій титул через травму. Також виступати на турнірі відмовився і Леся Цуренко. Taiwan Open -