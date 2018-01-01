Світоліна і Цуренко знялися з тенісного турніру в Тайвані

Світоліна поскаржилася на травму стегна і планує пройти обстеження

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко відмовилися від виступу на турнірі в Тайвані. Світоліна - чинна переможниця турніру. Зазначимо, що українка поскаржилася на травму стегна і планує пройти обстеження. Про причини відмови Цуренко поки нічого невідомо. Додамо, що ще одна українська тенісистка Катерина Козлова візьме участь на