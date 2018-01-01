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    Світоліна і Цуренко знялися з тенісного турніру в Тайвані

    Світоліна поскаржилася на травму стегна і планує пройти обстеження
    Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко відмовилися від виступу на турнірі в Тайвані. Світоліна - чинна переможниця турніру. Зазначимо, що українка поскаржилася на травму стегна і планує пройти обстеження. Про причини відмови Цуренко поки нічого невідомо. Додамо, що ще одна українська тенісистка Катерина Козлова візьме участь на
    • Сьогодні, 16:52
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    Еліна Світоліна та Леся Цуренко
    Еліна Світоліна та Леся Цуренко

    Світоліна поскаржилася на травму стегна і планує пройти обстеження

    Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко відмовилися від виступу на турнірі в Тайвані.

    Світоліна - чинна переможниця турніру.

    Зазначимо, що українка поскаржилася на травму стегна і планує пройти обстеження.

    Про причини відмови Цуренко поки нічого невідомо.

    Додамо, що ще одна українська тенісистка Катерина Козлова візьме участь на змаганнях в Тайвані.

    Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті Австралії Леся Цуренко завершила виступи у другому колі.

    У свою чергу Еліна Світоліна вибула у чвертьфіналі.

    Раніше повідомлялося, що поразка чешки Кароліни Плішкової у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії гарантувала Світоліній третє місце в оновленому рейтингу WTA.

    Джерело: ua.tribuna.com

    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко
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