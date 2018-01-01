Світоліна і Цуренко знялися з тенісного турніру в Тайвані
- Сьогодні, 16:52
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Світоліна поскаржилася на травму стегна і планує пройти обстеження
Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко відмовилися від виступу на турнірі в Тайвані.
Світоліна - чинна переможниця турніру.
Зазначимо, що українка поскаржилася на травму стегна і планує пройти обстеження.
Про причини відмови Цуренко поки нічого невідомо.
Додамо, що ще одна українська тенісистка Катерина Козлова візьме участь на змаганнях в Тайвані.
Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті Австралії Леся Цуренко завершила виступи у другому колі.
У свою чергу Еліна Світоліна вибула у чвертьфіналі.
Раніше повідомлялося, що поразка чешки Кароліни Плішкової у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії гарантувала Світоліній третє місце в оновленому рейтингу WTA.
Джерело: ua.tribuna.com