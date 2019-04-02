Українка Козлова перемогла чешку Плішкову і вийшла в друге коло турніру в Чарльстоні
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Розсилка
З урахуванням кваліфікації, Катерина Козлова виграла в Чарльстоні вже третій матч поспіль
Великий теніс України
Катерина впоралася з тенісисткою з вищим рейтингом за півтори години
99-та ракетка світу Катерина Козлова з України вийшла у друге коло турніру з серії Premier в американському Чарльстоні (покриття - ґрунт, призовий фонд - $823 000).
Успішно подолавши кваліфікацію, українка в 1/32 фіналу переграла чешку Крістіну Плішкову (WTA №93) - 7:5, 6:4.
Матч тривав годину і 27 хвилин.
У другому колі Козлова зіграє з десятою ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко, яка від матчу стартового раунду була звільнена. Досі майбутні суперниці грали між собою лише раз. У чвертьфіналі турніру в ташкенті у 2017-му в трьох сетах перемогла Соболенко.
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