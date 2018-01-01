Українка Козлова поступилася угорці в своєму першому фіналі в кар’єрі (відео)

Наша тенісистка у понеділок підніметься на 65 місце в рейтингу WTA

Українка Катерина Козлова у вирішальному матчі турніру Taiwan Open поступилася в двох сетах угорці Тімеї Бабош. Протягом стартового сету українка лідирувала 4:2, суперниця рахунок зрівняла і потім до кінця партії програла тільки один гейм. Бабош відразу ж пішла у відрив з початку другого сету, а Козловій вдалося захистити тільки одну свою подачу.



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Катерина Козлова. Фото: btu.org.ua

Наша тенісистка у понеділок підніметься на 65 місце в рейтингу WTA

Українка Катерина Козлова у вирішальному матчі турніру Taiwan Open поступилася в двох сетах угорці Тімеї Бабош.

Протягом стартового сету українка лідирувала 4:2, суперниця рахунок зрівняла і потім до кінця партії програла тільки один гейм. Бабош відразу ж пішла у відрив з початку другого сету, а Козловій вдалося захистити тільки одну свою подачу. Зустріч тривала 1 годину і 23 хвилини.

За підсумками виступу на Taiwan Open наша тенісистка у понеділок підніметься на 65 місце в рейтингу WTA - особистий рекорд спортсменки. Раніше кращим результатом Козлової в світовій класифікації був 71 рядок (вересень-2017).

Для Катерини Козлової це був перший в кар'єрі фінал у WTA-турі. У 2016 році Козлова двічі програвала на стадії 1/2. В активі Катерини є титул на змаганнях WTA 125k в Даляні в минулому сезоні.

Нагадаємо, що Тімеа Бабош в цьому році стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді з Христиною Младеновіч. Француженка також буде боротися за титул на змаганнях в Санкт-Петербурзі.

Taiwan Open – 2018 з тенісу

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань

Призовий фонд: $226,750

Фінал

Катерина Козлова (Україна) - Бабош Тімеа (Угорщина, 4) 5-7, 1-6