Українка Козлова поступилася угорці в своєму першому фіналі в кар’єрі (відео)
- Сьогодні, 09:58
-
Розсилка
Наша тенісистка у понеділок підніметься на 65 місце в рейтингу WTA
Українка Катерина Козлова у вирішальному матчі турніру Taiwan Open поступилася в двох сетах угорці Тімеї Бабош.
Протягом стартового сету українка лідирувала 4:2, суперниця рахунок зрівняла і потім до кінця партії програла тільки один гейм. Бабош відразу ж пішла у відрив з початку другого сету, а Козловій вдалося захистити тільки одну свою подачу. Зустріч тривала 1 годину і 23 хвилини.
За підсумками виступу на Taiwan Open наша тенісистка у понеділок підніметься на 65 місце в рейтингу WTA - особистий рекорд спортсменки. Раніше кращим результатом Козлової в світовій класифікації був 71 рядок (вересень-2017).
Для Катерини Козлової це був перший в кар'єрі фінал у WTA-турі. У 2016 році Козлова двічі програвала на стадії 1/2. В активі Катерини є титул на змаганнях WTA 125k в Даляні в минулому сезоні.
Нагадаємо, що Тімеа Бабош в цьому році стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді з Христиною Младеновіч. Француженка також буде боротися за титул на змаганнях в Санкт-Петербурзі.
Taiwan Open – 2018 з тенісу
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань
Призовий фонд: $226,750
Фінал
Катерина Козлова (Україна) - Бабош Тімеа (Угорщина, 4) 5-7, 1-6