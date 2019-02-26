Українка Козлова провалилася на старті турніру в Індіан-Веллсі
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Розсилка
Катерина Козлова поступилася менше, ніж за годину
Telegraf
Наша тенісистка програла суперниці, яка у рейтингу на 20 позицій нижче
115-та ракетка світу Катерина Козлова з України не змогла подолати першого кола турніру з серії WTA 125k Series (покриття - хард, призовий фонд - $250 000).
В 1/16 фіналу Катерина поступилася американці Варварі Лепченко (WTA №135) - 0:6, 3:6.
Матч продовжувався лише 57 хвилин.
У другому колі Лепченко зустрінеться з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (WTA №79).
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