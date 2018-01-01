Українка Козлова вийшла у півфінал турніру WTA у Тайбеї

Катерина у чвертьфіналі подолала п’яту «сіяну»

Катерина Козлова буде боротися за місце у фіналі тенісного турніру на Тайвані. У чвертьфіналі українка у двох сетах обіграла п’яту «сіяну» на змаганнях Юлію Путінцеву з Казахстану. Козлова вела по ходу першого сету 4:1, але потім програла власну подачу. Щоправда, вона зібралася у потрібний момент і зробила брейк, вигравши 7:5.



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Катерина Козлова

Катерина у чвертьфіналі подолала п’яту «сіяну»

Катерина Козлова буде боротися за місце у фіналі тенісного турніру на Тайвані.

У чвертьфіналі українка у двох сетах обіграла п’яту «сіяну» на змаганнях Юлію Путінцеву з Казахстану.

Козлова вела по ходу першого сету 4:1, але потім програла власну подачу. Щоправда, вона зібралася у потрібний момент і зробила брейк, вигравши 7:5.

У другому сеті Катерина взяла подачу суперниці за рахунку 4:3, після чого успішно подала на матч.

Поєдинок протривав 1 годину 43 хвилини.

Суперниця українки по півфіналу на момент написання не була відома.

Taiwan Open – 2018 з тенісу

WTA International

Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань

Призовий фонд: $226,750

Чвертьфінал

Катерина Козлова (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан, 5) – 7:5, 6:3