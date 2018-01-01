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    Українка Козлова вийшла у півфінал турніру WTA у Тайбеї

    Катерина у чвертьфіналі подолала п’яту «сіяну»
    Катерина Козлова буде боротися за місце у фіналі тенісного турніру на Тайвані. У чвертьфіналі українка у двох сетах обіграла п’яту «сіяну» на змаганнях Юлію Путінцеву з Казахстану. Козлова вела по ходу першого сету 4:1, але потім програла власну подачу. Щоправда, вона зібралася у потрібний момент і зробила брейк, вигравши 7:5.
    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка
    Катерина Козлова
    Катерина Козлова

    Катерина у чвертьфіналі подолала п’яту «сіяну»

    Катерина Козлова буде боротися за місце у фіналі тенісного турніру на Тайвані.

    У чвертьфіналі українка у двох сетах обіграла п’яту «сіяну» на змаганнях Юлію Путінцеву з Казахстану.

    Козлова вела по ходу першого сету 4:1, але потім програла власну подачу. Щоправда, вона зібралася у потрібний момент і зробила брейк, вигравши 7:5.

    У другому сеті Катерина взяла подачу суперниці за рахунку 4:3, після чого успішно подала на матч.

    Поєдинок протривав 1 годину 43 хвилини.

    Суперниця українки по півфіналу на момент написання не була відома.

    Taiwan Open – 2018 з тенісу

    WTA International

    Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань

    Призовий фонд: $226,750

    Чвертьфінал

    Катерина Козлова (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан, 5) – 7:5, 6:3

    теніс Катерина Козлова
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