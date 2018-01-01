Українка Козлова вийшла у півфінал турніру WTA у Тайбеї
- Сьогодні, 10:44
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Розсилка
Катерина Козлова
Катерина у чвертьфіналі подолала п’яту «сіяну»
Катерина Козлова буде боротися за місце у фіналі тенісного турніру на Тайвані.
У чвертьфіналі українка у двох сетах обіграла п’яту «сіяну» на змаганнях Юлію Путінцеву з Казахстану.
Козлова вела по ходу першого сету 4:1, але потім програла власну подачу. Щоправда, вона зібралася у потрібний момент і зробила брейк, вигравши 7:5.
У другому сеті Катерина взяла подачу суперниці за рахунку 4:3, після чого успішно подала на матч.
Поєдинок протривав 1 годину 43 хвилини.
Суперниця українки по півфіналу на момент написання не була відома.
Taiwan Open – 2018 з тенісу
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Тайбеї, Тайвань
Призовий фонд: $226,750
Чвертьфінал
Катерина Козлова (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан, 5) – 7:5, 6:3