Українка Магучих отримала престижну європейську нагороду (фото)



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Ярослава Магучих Фейсбук

Нашу легкоатлетку визнали найкращою юною спортсменкою Європи

Українка Ярослава Магучих отримала імені Петра Нуровського та престижне звання найкращої юної спортсменки Європи. Також наша легкоатлетка отримала грошову премію для навчальних і освітніх цілей, спрямованих на допомогу юній спортсменці на шляху до Олімпійських ігор.

Про це повідомила прес-служба НОК України.

Церемонія нагородження відбулася напередодні під час гала-вечора, в рамках 48-ї Генеральної асамблеї Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) у Варшаві.

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Того ж дня Магучих стала лауреатом ще однієї престижної нагороди. У естонському Таллінні її назвали переможницею в номінації «Висхідна зірка» Європи за підсумками 2019 року.

У 2019 році Магучих виграла чемпіонат Європи U20. 30 вересня вона стала наймолодшою в історії медалісткою дорослих чемпіонатів світу, вигравши у Досі срібло зі стрибків у висоту і двічі побивши юніорський світовий рекорд (2,02 м і 2,04 м).