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    Українка Монзуль знову потрапила у число кращих арбітрів планети

    Успіхи Катерини Монзуль виділяються особливо яскраво
    Катерина Монзуль знову увійшла в число кращих футбольних арбітрів світу 2017 року за підсумками референдуму, проведеного IFFHS На тлі українських арбітрів-чоловіків, які з моменту здобуття Україною незалежності провели лише один матч основної сітки Ліги чемпіонів (Василь Мельничук в далекому 1998 році), успіхи Катерини Монзуль виділяються особливо
    • Сьогодні, 18:53
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    Катерина Монзуль
    Катерина Монзуль

    Успіхи Катерини Монзуль виділяються особливо яскраво

    Катерина Монзуль знову увійшла в число кращих футбольних арбітрів світу 2017 року за підсумками референдуму, проведеного IFFHS

    На тлі українських арбітрів-чоловіків, які з моменту здобуття Україною незалежності провели лише один матч основної сітки Ліги чемпіонів (Василь Мельничук в далекому 1998 році), успіхи Катерини Монзуль виділяються особливо яскраво.

    Не кожен рефері може похвалитися званням кращого в світі за підсумками року.

    Монзуль займала перше місце в 2015-му, друге - в 2014-му, а зараз показала 4-й результат.

    Перемогу - третю за шість років - оформила німкеня Бібіана Стейнхауз.

    Вона вигравала в 2013-2014 роках, в 2015-му тріумф прийшов до Монзуль, в 2016-м - до представниці Угорщини Каталіни Кульчар.

    Першим переможцем референдуму серед жінок-арбітрів у 2012 році стала шведка Дженні Палмквіст.

    Джерело: zbirna.com

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