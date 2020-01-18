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    Українка Надія Кіченок у парі з експершою ракеткою світу виграли турнір в Австралії

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    Надія Кіченок і Саня Мірза вперше грали разом у парі - Українка Надія Кіченок у парі з експершою ракеткою світу виграли турнір в Австралії
    Надія Кіченок і Саня Мірза вперше грали разом у парі
    Великий теніс України

    Надія здобула п’ятий титул у кар’єрі

    Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з індійкою Санею Мірзою стали чемпіонками турніру із серії International в австралійському Гобарті (покриття – хард, призовий фонд - $275 000).

    У півфіналі Надія і Саня перемогли китайський дует Пен Шуай/Чжан Шуай – 6:4, 6:4.

    Для Надії Кіченок це був перший фінал у Турі з часу Малого Підсумкового турніру в Чжухаї в 2018 році, де вона виграла титул разом з сестрою Людмилою.

    теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок Чжан Шуай Пен Шуай Саня Мірза
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