Українка Надія Кіченок у парі з експершою ракеткою світу виграли турнір в Австралії
Надія Кіченок і Саня Мірза вперше грали разом у парі
Великий теніс України
Надія здобула п’ятий титул у кар’єрі
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з індійкою Санею Мірзою стали чемпіонками турніру із серії International в австралійському Гобарті (покриття – хард, призовий фонд - $275 000).
У півфіналі Надія і Саня перемогли китайський дует Пен Шуай/Чжан Шуай – 6:4, 6:4.
Для Надії Кіченок це був перший фінал у Турі з часу Малого Підсумкового турніру в Чжухаї в 2018 році, де вона виграла титул разом з сестрою Людмилою.
Straight sets win