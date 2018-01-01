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    Українка Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання в Естонії

    Анна також взяла участь у змаганнях з бігу на 60 метрів
    24 січня в Тарту відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання Martin Kutman Memorial. На дистанції 60 метрів з бар’єрами поза конкуренцією була українка Анна Плотіцина. Плотіцина має норматив на чемпіонат світу у приміщенні ще з минулого року. На «Різдвяних стартах»-2018 у Києві вона його підтвердила, а в Тарту максимально до
    • Сьогодні, 17:57
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    Анна Плотіцина. Фото: ФЛАУ
    Анна Плотіцина. Фото: ФЛАУ

    Анна також взяла участь у змаганнях з бігу на 60 метрів

    24 січня в Тарту відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання Martin Kutman Memorial.

    На дистанції 60 метрів з бар’єрами поза конкуренцією була українка Анна Плотіцина.

    Плотіцина має норматив на чемпіонат світу у приміщенні ще з минулого року.

    На «Різдвяних стартах»-2018 у Києві вона його підтвердила, а в Тарту максимально до нього наблизилася.

    Для більш ніж впевненої перемоги цього разу їй вистачило 8,15 с.

    Анна також взяла участь у змаганнях з бігу на 60 метрів, де з результатом 7,67 с була четвертою.

    Фінал у цій дисципліні відбувся вже через 10 хвилин після бар'єрного бігу.

    У забігу час українки був 7,57 с.

    легкоатлетичні змагання норматив легка атлетика
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