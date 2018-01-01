Українка Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання в Естонії
- Сьогодні, 17:57
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Анна Плотіцина. Фото: ФЛАУ
Анна також взяла участь у змаганнях з бігу на 60 метрів
24 січня в Тарту відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання Martin Kutman Memorial.
На дистанції 60 метрів з бар’єрами поза конкуренцією була українка Анна Плотіцина.
Плотіцина має норматив на чемпіонат світу у приміщенні ще з минулого року.
На «Різдвяних стартах»-2018 у Києві вона його підтвердила, а в Тарту максимально до нього наблизилася.
Для більш ніж впевненої перемоги цього разу їй вистачило 8,15 с.
Анна також взяла участь у змаганнях з бігу на 60 метрів, де з результатом 7,67 с була четвертою.
Фінал у цій дисципліні відбувся вже через 10 хвилин після бар'єрного бігу.
У забігу час українки був 7,57 с.