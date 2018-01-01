Українка Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання в Естонії

Анна також взяла участь у змаганнях з бігу на 60 метрів

24 січня в Тарту відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання Martin Kutman Memorial. На дистанції 60 метрів з бар’єрами поза конкуренцією була українка Анна Плотіцина. Плотіцина має норматив на чемпіонат світу у приміщенні ще з минулого року. На «Різдвяних стартах»-2018 у Києві вона його підтвердила, а в Тарту максимально до



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Анна Плотіцина. Фото: ФЛАУ

Анна також взяла участь у змаганнях з бігу на 60 метрів

24 січня в Тарту відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання Martin Kutman Memorial.

На дистанції 60 метрів з бар’єрами поза конкуренцією була українка Анна Плотіцина.



Плотіцина має норматив на чемпіонат світу у приміщенні ще з минулого року.

На «Різдвяних стартах»-2018 у Києві вона його підтвердила, а в Тарту максимально до нього наблизилася.

Для більш ніж впевненої перемоги цього разу їй вистачило 8,15 с.



Анна також взяла участь у змаганнях з бігу на 60 метрів, де з результатом 7,67 с була четвертою.

Фінал у цій дисципліні відбувся вже через 10 хвилин після бар'єрного бігу.

У забігу час українки був 7,57 с.