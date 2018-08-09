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    Українка Рябокінь здобула медаль на чемпіонаті світу з ушу серед студентів

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    Українка Рябокінь здобула медаль на чемпіонаті світу з ушу серед студентів

    Олена піднялася на третій рядок п'єдесталу

    На початку серпня у Макао (Китай) відбувся чемпіонат світу з ушу серед студентів (за  версією FICU).

    Через брак фінансування Україну змогла представляти лише одна спортсменка – Олена Рябокінь.

    Єдина представниця від нашої держави повернулась зі змагань з бронзовою нагородою, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Олена виступала у дисципліні саньда (повний контакт) у ваговій категорії до 52 кг.

    Загалом у змаганнях взяли участь 350 спортсменів з 25 країн.

    Тепер призерка чемпіонату світу-2018 готується до наступних змагань – Кубку світу, де Олена та ще одна українка Ілона Ольховик боротимуться за перемоги наприкінці жовтня.

    Нагадаємо, у жовтні 2017 року збірна України виборола п'ять медалей на чемпіонаті світу з ушу.

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