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    Українка Шостак стала призеркою Кубку світу зі швидкісного бігу на роликових ковзанах

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    Українка Шостак стала призеркою Кубку світу зі швидкісного бігу на роликових ковзанах

    Марія завоювала бронзову нагороду серед юніорів

    Україна другий рік поспіль має медалі з Кубку світу зі швидкісного бігу на роликових ковзанах серед юніорів.

    Цього року заключний етап змагань відбувся у Берліні (Німеччина), інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Розіграш Кубку світу-2018 відбувався серед спортсменів, які набрали бали за результатами щонайменше чотирьох етапів із семи, які відбулись в Іспанії, Південній Кореї, Франції,  Чехії, Китаї та Німеччині.

    Українська спортсменка Марія Шостак стала призеркою Кубку світу 2018, завоювавши бронзову медаль.

    Окрім того, на рахунку українців новий національний рекорд – Анна Музика продемонструвала найкращий час (1.09.25) серед вітчизняних спортсменок. Цей результат ще два роки тому був світовим рекордом, встановлений також в Берліні спортсменкою з Нідерландів Манон Камінгою.

    У командному заліку серед жінок клуб український клуб «САМ рейсінг тім» посів четверте місце.

    спорт українці рекорд
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