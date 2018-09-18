Українка Шостак стала призеркою Кубку світу зі швидкісного бігу на роликових ковзанах



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Марія завоювала бронзову нагороду серед юніорів

Україна другий рік поспіль має медалі з Кубку світу зі швидкісного бігу на роликових ковзанах серед юніорів.

Цього року заключний етап змагань відбувся у Берліні (Німеччина), інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Розіграш Кубку світу-2018 відбувався серед спортсменів, які набрали бали за результатами щонайменше чотирьох етапів із семи, які відбулись в Іспанії, Південній Кореї, Франції, Чехії, Китаї та Німеччині.

Українська спортсменка Марія Шостак стала призеркою Кубку світу 2018, завоювавши бронзову медаль.

Окрім того, на рахунку українців новий національний рекорд – Анна Музика продемонструвала найкращий час (1.09.25) серед вітчизняних спортсменок. Цей результат ще два роки тому був світовим рекордом, встановлений також в Берліні спортсменкою з Нідерландів Манон Камінгою.

У командному заліку серед жінок клуб український клуб «САМ рейсінг тім» посів четверте місце.