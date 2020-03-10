Українка Сніжана Холодкова стала накращою боксеркою турніру у Ризі



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Сніжана Холодкова - гордість України

Збірна України везе з Риги 27 медалей

З 4 по 9 березня у Ризі (Латвія) пройшов міжнародний турнір з боксу серед жінок та жінок-молоді «3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020», участь у якому брали й представниці збірних команд України.

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За результатами змагань в активі українських дівчат 27 завойованих медалей (14 у дорослій сітці та 13 у юніорок).

Титул найкращої спортсменки змагань виборола мініатюрна киянка Сніжана Коробкова.

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Медалями у складі збірної України відзначилися:

“золото” - Юлія Дем'яненко (48 кг), Інна Статкевич (54 кг), Сніжана Холодкова (57 кг);

“срібло” - Мар'яна Максимів (54 кг), Ярослава Маринчук (57 кг), Ганна Охрей (60 кг), Марія Бова (69 кг);

“бронза” - Ганна Охота (51 кг), Катерина Рогова (60 кг), Ліна Каріченська (64 кг), Марія Боруца (75 кг), Тетяна Петрович (75 кг), Марія Ловчинська (+81 кг), Марія Кривоніс (+81 кг).

Зазначимо, що це був комерційний турнір і лідерки жиночої збірної в ньому не змагались, оскільки готуються до боротьби за олімпійські ліцензії.