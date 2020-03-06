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    За олімпійські ліцензії змагатимуться 13 українських боксерів

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    На ліцензійному турнірі з боксу у Лондоні Україну представлятимуть 13 боксерів - За олімпійські ліцензії змагатимуться 13 українських боксерів
    На ліцензійному турнірі з боксу у Лондоні Україну представлятимуть 13 боксерів

    14 березня у Лондоні стартує ліцензійний турнір боксерів, які змагатимуться за право поїхати на Олімпіаду, якщо, звичайно, її не відмінять

    Вже наступної середи, 11 березня, національна збірна України з боксу бере курс на Лондон. Під керівництвом Леоніда Лоївського та Сергія Гордієнка наші хлопці та дівчата поборються за право представляти Україну на Іграх-2020.

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    За попередньою інформацією участь у цьогорічному Континентальному турнірі прийматимуть близько 350 учасників. Загалом буде розіграно 77 олімпійських ліцензій серед чоловіків (50 ліцензій) та жінок (27 ліцензій).

    Отжt, на ліцензійному турнірі в Лондоні збірну України представлятимуть:

    Жіноча збірна:

    Вагова категорія 51 кг – Тетяна КОБ
    Вагова категорія 57 кг – Юлія ЦИПЛАКОВА
    Вагова категорія 60 кг – Марина МАЛЬОВАНА
    Вагова категорія 69 кг – Анна ЛИСЕНКО
    Вагова категорія 75 кг – Анастасія ЧЕРНОКОЛЕНКО

    Тренери: Сергій Гордієнко, Андрій Мальований, Володимир Богатиренко

    Чоловіча збірна:

    Вагова категорія 52 кг – Дмитро ЗАМОТАЄВ
    Вагова категорія 57 кг – Микола БУЦЕНКО
    Вагова категорія 63 кг – Ярослав ХАРЦИЗ
    Вагова категорія 69 кг – Євген БАРАБАНОВ
    Вагова категорія 75 кг – Олександр ХИЖНЯК
    Вагова категорія 81 кг – Степан ГРЕКУЛ
    Вагова категорія 91 кг – Сергій ГОРСКОВ
    Вагова категорія +91 кг – Цотне РОГАВА

    Тренери: Леонід Лоївський, Валерій Даниленко, Олександр Хижняк, Віктор Демченко, Олександр Трюхін. Керівник делегації: Анастасія Молочко.

    Змагання проходитимуть на арені «Copper Box Arena» з 14 по 24 березня.

    Очікувано нема серед чоловіків Віктора Вихриста - він зі скандалом перейшов у профі.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) бокс Цотне Роґава
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