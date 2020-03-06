За олімпійські ліцензії змагатимуться 13 українських боксерів
14 березня у Лондоні стартує ліцензійний турнір боксерів, які змагатимуться за право поїхати на Олімпіаду, якщо, звичайно, її не відмінять
Вже наступної середи, 11 березня, національна збірна України з боксу бере курс на Лондон. Під керівництвом Леоніда Лоївського та Сергія Гордієнка наші хлопці та дівчата поборються за право представляти Україну на Іграх-2020.
За попередньою інформацією участь у цьогорічному Континентальному турнірі прийматимуть близько 350 учасників. Загалом буде розіграно 77 олімпійських ліцензій серед чоловіків (50 ліцензій) та жінок (27 ліцензій).
Отжt, на ліцензійному турнірі в Лондоні збірну України представлятимуть:
Жіноча збірна:
Вагова категорія 51 кг – Тетяна КОБ
Вагова категорія 57 кг – Юлія ЦИПЛАКОВА
Вагова категорія 60 кг – Марина МАЛЬОВАНА
Вагова категорія 69 кг – Анна ЛИСЕНКО
Вагова категорія 75 кг – Анастасія ЧЕРНОКОЛЕНКО
Тренери: Сергій Гордієнко, Андрій Мальований, Володимир Богатиренко
Чоловіча збірна:
Вагова категорія 52 кг – Дмитро ЗАМОТАЄВ
Вагова категорія 57 кг – Микола БУЦЕНКО
Вагова категорія 63 кг – Ярослав ХАРЦИЗ
Вагова категорія 69 кг – Євген БАРАБАНОВ
Вагова категорія 75 кг – Олександр ХИЖНЯК
Вагова категорія 81 кг – Степан ГРЕКУЛ
Вагова категорія 91 кг – Сергій ГОРСКОВ
Вагова категорія +91 кг – Цотне РОГАВА
Тренери: Леонід Лоївський, Валерій Даниленко, Олександр Хижняк, Віктор Демченко, Олександр Трюхін. Керівник делегації: Анастасія Молочко.
Змагання проходитимуть на арені «Copper Box Arena» з 14 по 24 березня.
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