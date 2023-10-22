Українська каратистка здобула «золото» на Всесвітніх іграх єдиноборств (відео)
Україна відкрила лік медалям на World Combat Games 2023 із золота
Українська спортсменка Еліна Сєлємєнєва виборола нагороду найвищого ґатунку у карате. Про це повідомляє Спортивний комітет України.
«Є перша медаль на Всесвітніх іграх єдиноборств! І це золото! Українка впевнено вийшла з групи здолавши усіх своїх суперниць на цьому етапі змагань. Вона розібралася із представницями Італії (3:2), Тунісу (5:1) та Швейцарії (8:0). У півфіналі українка здолала Елізабету Молнар зі Словенії (1:0). А у фіналі на нашу атлетку чекала уже знайома по групі Еззар Віссал (Туніс). Еліна вдруге її перемогла, але уже зі скромнішим рахунком (2:1)», – йдеться в повідомленні.
Відтак, Україна відкрила лік медалям на World Combat Games 2023 із золота.
Нагадаємо, Міжнародна федерація карате допустила спортсменів із Росії та Білорусії до змагань на ЧС-2023. Україна підготує протест.
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