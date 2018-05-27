Українка стала чемпіонкою Європи зі скелелазіння

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Ніка Потапова. Фото: 4sport.ua

Найкращого результату серед українських скелелазів домоглася Ніка Потапова

У суботу, 26 травня в австрійському місті Імст в рамках молодіжного Чемпіонату Європи зі скелелазіння визначилися фіналісти в дисципліні труднощі.

Про це повідомляє видання 4sport.ua.

Всього було розіграно 6 комплектів медалей (серед юнаків та дівчат у трьох вікових категоріях).

Найкращого результату серед українських скелелазів домоглася майстер спорту Ніка Потапова. В фіналі серед вікової групи B вона показала результат в 61+ пройдених відтяжок, що стало найкращим результатом турніру і відповідно Ніка посіла перше місце, обігнавши суперниць з Франції та Словаччини.

Варто зазначити, що зовсім недавно - в лютому місяці Ніка перенесла важку операцію на руці і не могла повноцінно проводити тренувально-підготовчий процес до Чемпіонату.